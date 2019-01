Fransanın paytaxtı Parisdə Yeni il gecəsi təhlükəsizliyi 12 min polis əməkdaşı təmin edib.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, bu barədə Paris polisinin prefekturasının nümayəndəsi "BFM" telekanalına bildirib.

Bildirilir ki, daha çox diqqət Yelisey çöllərinə yönəldilib. Buna səbəb isə "sarı jiletlər" aksiyalarının iştirakçılarının Yeni il gecəsi Yelisey çöllərində toplanmağa cəhd etməsidir.

Aksiyada 8 mindən artıq etirazçı iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.