Mançesterdə silahlı şəxs insanlara hücum edib

Mançester şəhərinin "Viktoriya" dəmir yolu stansiyasında kişi bıçaqla insanlara hücum edib.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, bu barədə Mançester şəhərinin nəqliyyat polisinin "Twitter" səhifəsində bildirilir.

Qeyd edilir ki, hücum edən şəxs stansiyada 3 nəfəri yaralayıb: "Biz Viktoriya stansiyasında baş verən insidenti araşdırmağa dam edirik. Hazırda stansiya bağlıdır. Hadisə yerində polislər işləyir, bir nəfər saxlanılıb".

KİV-lərinə məlumatına əsasən, insident nəticəsində bir kişi, bir qadın və polis əməkdaşı yaralanıb.

