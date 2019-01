Rusiyanın Maqnitoqorsk şəhərində yaşayış binasında baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 5-ə çatıb.

Metbuat.az bu barədə Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumatın verir.

Nazirlikdən bildirib: "Moskva avxtı ilə saat 04:00 üçün 5 nəfərin meyiti aşkar edilib və dağıntılar altından çıxarılıb".

Rusiya Federasiyasının İstintaq Komitəsi partlayışın qaz sızması nəticəsində baş verməsini əsas versiyası kimi qiymətləndirir.

