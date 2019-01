Pentaqonun mətbuat katibi istefa verib

Pentaqonun mətbuat katibi Dana Uayt itefa verib.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, bu barədə Dana Uayt öz "Twitter" səhifəsində yazıb.

D.Uayt bildirib: "Mən bu administrasiya tərəfindən müdafiə naziri Ceyms Mettislə işləmək imkanının yaradılmasına dəyər veririəm"

"NBC" telekanalı qeyd edir ki, D.Uayt istefaya gedən Pentaqonun rəhbəri Ceyms Mettisin əməkdaşlara göndərdiyi vida məktubundan sonra istefaya getdiyini bildirib.

Qeyd edək ki, D.Uayt 2017-ci ilin aprel ayında Pentaqonun mətbuat katibi təyin edilmişdi.

