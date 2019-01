"Bavariya" klubu azərbaycanlı azarkeşlərə təşəkkür edib.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən məlumatına görə, Almaniya təmilçisi rəsmi "Feysbuk" səhifəsi vasitəsilə ölkəmizdə onları dəstəkləyən fanatlara minnətdarlığını bildirib:

"Azərbaycandakı əziz azarkeşlərimiz, 2018-ci ildəki dəstəyinizə görə sizə təşəkkür edirik. Gəlin, 2019-da da əlimizdən gələnin ən yaxşısını edək".

