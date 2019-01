Əfqanıstanın Nanqarhar əyalətində Hərbi Hava Qüvvələrinin təyyarələri İŞİD terrorçularının mövqelərinə zərbələr endiriblər.

Metbuat.az-ın xarici KİV-lərə istinadən məlumatına görə, bu barədə Əfqanıstanın Müdafiə Nazirliyinin "Twitter" səhifəsində bildirilir.

Bildirilir ki, hava zərbələri terrorçuların Açin rayonunun Şalhi kəndində yerləşən gizli sığınacağına endirilib.

Məlumata əsasən, məhv edilən terrorçular arasında İŞİD-in yüksək rütbəli 3 üzvü də olub.

