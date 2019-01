Türkiyənin Bingöl ilində 4,2 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yeraltı təkanlar yerli vaxtla 05:09-da Yedisu şəhərində qeydə alınıb.

Zəlzələ ocağının dərinliyi 12,7 killometr təşkil edib.

