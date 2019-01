2019-cu ildə Azərbaycana fəsillərin daxilolma vaxtları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası məlumat verib.

Məlumata görə, yaz fəsli martın 21-də Bakı vaxtı ilə saat 01.58-də, yay iyunun 21-də saat 19.54-də, payız sentyabrın 23-də saat 11.50-də, qış isə dekabrın 22-də saat 08.19-da daxil olacaq.



