"ATV maqazin onlarla" verilişinin 33 sualına bu dəfə müğənni Nigar Camal cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı Ruslan Ağayev müğənniyə yeni il arzusunu soruşub. İfaçı "Sevgidən başqa heç nə istəmirəm" cavabını verib.



Nigar mütləq üçüncü dəfə ana olacağını deyib. O, keçmiş ərindən aliment almadığını da bildirib.



Nigar şou-biznesdə çatışmayan amillərdən bəhs edib: "Səviyyə çatmır. Müasirlik çatmır və aqressivlik var".

Səmra “Maşın”dan yazdı: “Heç nə itirmədim”



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.