Rəcəb Tayyib Ərdoğan 2018-ci ilin "ən görkəmli dünya lideri" seçildi

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan 77% səslə 2018-ci ilin “ən görkəmli dünya lideri” tituluna layiq görülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, ərəb dünyasında nüfuzlu media qrup olan “Rassdnews”un 300 min insan arasında keçirdiyi səsverməyə əsasən seçilib.

“2018-ci ildə dünyanın ən görkəmli şəxsiyyətləri” adlı səsvermənin nəticələrinə görə, Misirin dövlət çevrilişi yolu ilə vəzifəsindən kənarlaşdırılan sabiq prezidenti Məhəmməd Mursi 52% səslə Ərdoğandan sonra ikinci yerdə qərarlaşıb. Bundan əlavədə, səsvermədə ABŞ prezidenti Donald Tramp, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Səudiyyə Ərəbistanı kralı Salman bin Əbdüləzizin də adları çəkilib.



