Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına (ATƏT) sədrlik İtaliyadan Slovakiyaya keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Slovakiya yanvarın 1-dən etibarən il ərzində bu quruma sədrlik edəcək.

Qeyd edək ki, sədr dəyişikliyi hər il rotasiya əsasında həyata keçirilir.

