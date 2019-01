“Maşın” şouda bir neçə gündür aparıcılar Ranar Musayevlə Xəyalə Quliyeva arasında davam edən mübarizə bitib.



Metbuat.az xəbər verir ki , 17-ci sürətin qalibi artıq bəllidir.



17-ci sürətin qalibi Xəyalə olub. Ranar Musayevin əlini maşından çəkməsinə səbəb isə Xəyalənin ona göstərdiyi psixoloji təsir olub.

