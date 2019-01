ABŞ prezidenti Donald Tramp Suriyadakı ABŞ əsgərlərinin ölkədən çıxması üçün 4 ay vaxt verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə New York Times qəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə,Tramp bu barədə komandan Korgeneral Paul J. LaKamera ile görüşdə qərar verib.



Xatırladaq ki, bir müddət öncə Tramp Twitter hesabında ABŞ əsgərlərinin Suriyadan çıxarılacağını bildirmişdi.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.