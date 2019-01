Astronomlar tədqiqatlar zamanı TRAPPIST-1 sistemində göz almacığına bənzər yeni ekzoplanet aşkar ediblər.

Metbuat.az planetin bir hissəsi buzlaqla örtülüdür, digər hissəsi isə ulduz radiasiyasına məruz qaldığı üçün qurudur.

Ekzoplanetin iki müxtəlif səthinin sərhədində həyatın mövcud ola biləcəyi ehtimal olunur.

