Türkiyəli məşhur müğənni Sinan Akçıl ötən gün aktrisa Burcu Kıratlı ilə ailə həyatı qurub.

Metbuat.az Türk KİV-nə istinadən xəbər verir ki, müğənni və aktrisanın nigahı Amsterdamda baş tutub.



