Çin alimləri və mühəndisləri 2022-ci il üçün zəlzələlər barədə xəbərdarlıq edən ən müasir və ən böyük sistemin yaradılmasını yekunlaşdıracaq.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər hazırda ölkə ərazisində nəticədə vahid bir şəbəkəyə qoşulacaq 15 mindən çox ötürücü quraşdır.

Gözlənilir ki, yeraltı təkandan dərhal sonra ötürücülər idarəetmə mərkəzinə elektrik impulslar göndərəcək və nəticədə həmin ərazidə yaşayan sakinlər öz smartfonlarına bu barədə məlumat alacaqlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.