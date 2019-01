"WhatsApp" bəzi smartfonlarda fəaliyyətini dayandıracaq - DİQQƏT

"WhatsApp" bu ilin əvvəlindən bəzi məşhur əməliyyat şəbəkələrinin dəstəyindən imtina edəcək.Trend-in məlumatına görə, bu barədə şirkətin saytında bildirib.

Qeyd olunur ki, dəyişikliklər "Nokia Series 40"əməliyyat sistemli telefonlara aid olacaq. 2012-ci ildə "Nokia S40"ın müxtəlif seriyaları ilə dünyada bu mobil qurğuların miqdarı 1,5 milyarddan çox olub.

Bundan əlavə, 2020-ci ilin 1 fevralından bu dəyişiklik "Android 2.3.7" versiyalı smartfonlara da aid olacaq. "WhatsApp" həmin versiyalı telefonlarda da fəaliyyət göstərməyəcək."WhatsApp" bu ilin əvvəlindən bəzi məşhur əməliyyat şəbəkələrinin dəstəyindən imtina edəcək.Trend-in məlumatına görə, bu barədə şirkətin saytında bildirib.

