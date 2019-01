Dünyanın ən güzəl uşağı böyüb və model olub. Son halını təqdim edirik.

İlk dəfə dörd yaşında tanınan və altı yaşında “Vogue” jurnalına poz verən “Dünyanın ən gözəl uşağı” olaraq bilinən 17 yaşındaki Thylane Blondeau 2-ci dəfə dünyanın ən gözəli seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünyanın ən kiçik yaşlı modeli və gözəl qızı olaraq məşhurlaşan Thylane Blondeau indi 17 yaşındadır və modelliyə davam edir.

Hazal Kaya nişanlandı - FOTOLAR



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.