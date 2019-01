İngiltərənin "Filde Ladies" qadın futbol komandasının formasını geyinən Laura Merrin sosial mediada etdiyi paylaşımlarla diqqəti çəkir.



Metbuat.az Fanat.Az-a istinadənxəbər verir ki, yeni zellandiyalı futbolçunun "Instagram"da 75 min izləyicisi var. 22 yaşlı sol cinah müdafiəçisi karyerasını daha da inkişaf etmək və daha böyük klublarda oynamaq istəyir.

