Çinin “Çane-4” kosmik aparatı bəşəriyyət tarixində ilk dəfə olaraq Ayın görünməyən tərəfinə eniş edib.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, aparat səhər Ayın səthinə eniş edib. Çin hakimiyyəti bunu kosmosun fəthində böyük hadisə adlandırıb.

