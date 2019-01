Məşhur modeldən gözəllik sirri: “Məşqdən sonra ətli qayğanaq yeyirəm”

“Victoria's Secret”in məşhur modeli Elsa Hosk formada qalmağın sirrlərini açıqlayıb.

Metbuat.az “Ölkə.Az”-a istinadən xəbər verir ki, Elsa səhər idmandan sonra qayğanaq yediyini bildirib.

İsveçli model formada qalmağın sirrinin sağlam qidalanma olduğunu bildirib. 30 yaşlı Elsa səhərlər yumurta və basdırma ətlə qidalandığını etiraf edib. Hosk gözəl bədən quruluşu üçün müntəzəm idmanla məşğul olmağın vacibliyini qeyd edib.

Məşhur model mərci supu, kartof, pomidor və pendir yediyini bildirib.

Qeyd edək ki, Elsa Hosk “Victoria's Secret” nümayişində Adriana Lima, Kendall Jenner, Sara Sampayo və Cici Hadid kimi məşhurlarla podiuma çıxır.

