Tanınmış aparıcı Elgiz Əkbərin başına iş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, İnstaqram səhifəsində qarda yıxıldığını əks etdirən video paylaşıb.

Elgiz Şəkidə olduğunu qeyd edərək Marxala güclü qar yağdığını bildirib: “Dostlar, bir qar yağıb ki, gəl, görəsən! Yaman yıxılmışdım, Allah saxladı. Tanrı sizləri qorusun”.

