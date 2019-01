Bədənlərini sənət əsərinə cevirən məşhurlar - FOTO

Məşhurların bədənlərində ölümsüz etdiyi döymələr və mənaları maraqlıdır.

Metbuat.az sizə bədənini sənət əsərinə cevirən məşhurlardan xəbər verir.

1. Şeyma Subaşı

Acun Ilıcalıdan boşanan Şeyma belinə “Edə biləcəyinə inandı və etdi” yazdırıb.

2. Caner Erkin

Ötən il aktrisa Şükran Ovalı ilə evlənənCaner, həyat yoldaşının portretini qoluna döymə etdirib.

3. Quaresma

“Beşiktaş”ın futbolçusu Quaresma bədənini sənət əsərinə cevirib. Ötən il boynuna “Beşiktaş” simvolu olan qartal qanadlarını döymə etdirən futbolçu “O səni qanadlarıyla qoruyacaq və sən onların altinda güvəndə olacaqsan” yazdırıb.

4. Ancelina Coli

Ancelina bir döymə abidəsidir. Bədəninin bir çox yerində döymə olan Colie 6 uşağının da doğum yerlərini və kordinatlarını yazdırıb. Colienın ən məşhur döyməsi isə sol çiyninin arxasına etdirdiyi Khmer duasıdır. Dua düşmanlarının ondan uzaq durmağı və gözəlliyin onu heç tərk etməməsi mənasına gəlir.

5. Messi

Barcelonanın dünyada məşhur olan ulduz futbolçusu Lionel Messi oğlunun əl izini ayağına döymə etdirib.

6. Məryəm Uzerli

Türk əsilli aktrisa Məryəm yeni döyməsini sosial media hesabından paylaşıb.

7. Vanessa Hudgens

Vanessanın boynunda olan bu kəpənək onun adını təmsil edir.

8. Nicki Minaj

Bu döymənin mənası “Tanrı sizin yanınızda olacaqdır” mənasına gəlir.

9. Yeşim Ceren Bozoğlu



Aktrisa Yeşim Ceren Bozoğlu etdirdiyi döyməsini cürətkar şəkildə izləyiciləri ilə paylaşıb.

