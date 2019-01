İndoneziyanın Sumatra və Yava adalarını ayıran Zond boğazındakı Anak Krakatau vulkanı yenidən püskürüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, püskürmə nəticəsində 2 kilometr hündürlüyədək kül sovrulub.

Bölgə rəhbərliyi sakinləri və turistləri vulkana 5 kilometrdən yaxın olmamağa çağırıb.

Xatırladaq ki, ötən il dekabrın 22-i vulkanın püskürməsi şiddətli sunamiyə səbəb olmuş, nəticədə 430 nəfər həlak olmuşdu.

