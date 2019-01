Eyni adamla 7 dəfə cinsi əlaqədə olanın arzusu yerinə yetir - Qəribə inanc - FOTO

Cinsi əlaqə dünyanın bəzi yerində adət-ənənələrə uyğun olaraq müxtəlif məqsədlərlə həyata keçirilir.

Bir-birindən ilginc bu adətlərə günümüzdə çox az sayda insan tərəfindən əməl edildiyini də qeyd etməliyik.

Metbuat.az Milli.az-a istinadən sizi məəttəl qoyacaq İndoneziyadakı intim həyatla bağlı adəti təqdim edir:

Eyni şəxslə 7 dəfə cinsi əlaqədə olsan, niyyətin həyata keçəcək

İndoneziyada Pon adı verilən xüsusi günlər var. Bu günlər ildə yeddi dəfə qeyd edilir və həmin mərasimə qatılanlar Yava adasında müqəddəs bir dağa səfər edirlər. Burada insanlar cinsi əlaqə yoluyla inanclarına görə şans və bolluq diləyirlər. Yeddi dəfə eyni şəxslə cinsi əlqədə olan şəxslərin arzularının qəbul olacağına inanılır.

