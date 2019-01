“50 il onunla yaşamaq ümidi ilə…” - FOTO

Bir müddət əvvəl ABŞ-a köçən aparıcı Günel Hümbətova evliliyinin 5 illiyini qeyd edib.

Metbuat.az “Qafqazifo”-ya istinadən xəbər verir ki, hazırda bloqer kimi fəaliyyət göstərən Günel instaqram səhifəsində həyat yoldaşı və qızı ilə şəklini paylaşıb.

Keçmiş televiziya siması fotoya “Bu gün rəsmi evliliyimizin 5-ci ilinə keçirik. 50 il daha onunla yaşamaq ümidi ilə”- şərhini yazıb.

Qeyd edək ki, G.Hümbətova və Firuz Soliyev 2015-ci ildə Las-Veqasda ailə qurub. Onların bu nikahdan Josefina adlı qızı var.



Aparıcı Azərbaycanda, həyat yoldaşı isə ABŞ-da yaşayırdı. Günel ötən ilin iyul ayında Nyu-Yorka, həyat yoldaşının yanına köçmüşdü.

