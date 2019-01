​Azərbaycanlı ər arvadından belə üzr istədi - "sənə əl qaldırdığım üçün..."

Space Tv-də Amil Xəlilin təqdimatında yayımlanan "Olar? Olmaz!" verilişi bayrama özəl buraxılışla tamaşaçıların görüşünə gəlib. Hər zaman sosial-problemləri və aidiyyatı qrumların səhlənkarlığını göstərən teleaparıcı bayramla əlaqədar maraqlı buraxılış təqdim edib. Verilişə müraciət edən Azər adlı şəxs xanımından ayrıldığını və çox peşman olduğunu bildirib . Xanımından onu bağışlamaqını istəyib. "Sevinc məni bağışla. Sənin üçün, balalarım üçün çox darıxmışam. Sənə əl qaldırmışam. Amma çox peşmanam. Milyonların qarşısında səndən üzr istəyirəm. Qayıt evinə.."



Daha sonra teleaparıcı Amil Xəlil adı çəkilən xanımla görüşə gedib. Xanım barışıqın mümkün olmayacaqını bildirib. "O mənim üstümə bıçaq belə çıxardıb" deyə xanım əlavə edib.



Sonda isə "Olar? Olmaz!"ın 2018 ci ildə həll etdiyi bəzi məsələlər tamaşaçılara təqdim edilib. Xatırladaq ki, proqram 2017 ci ildən Space Tv-də yayımlanır.

