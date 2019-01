Mərvə Özbey kliplərində stlini ona əmanət edib - FOTO

Məşhur modelyer türkiyəli məşhurla iş birliyinə başlayır Azərbaycanlı məşhur modelyer Zümrüd Mirzəliyeva türkiyəli məşhur müğənni Merve Özbeylə iş birliyinə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur modelyer bu haqda sosial şəbəkədə məlumat verib. Zümrüd xanım, 2018-ci ildə rekord sayda konsert programı ilə çıxış edən Mərvə Özbeyin yeni kliplərində stlini ona əmanət edəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Zümrüd Mirzəliyeva uzun illərdir ki, yerli şou-biznesin məşhurları ilə çalışır. O, bundan, sonra Türkiyəli bir çox məşhurla əməkdaşlıq edəcəyini bildirib.

Bədənlərini sənət əsərinə cevirən məşhurlar - FOTO





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.