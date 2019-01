Atası övladı qız oldu deyə bu qəddarlığı etdi /FOTOLAR

Hindistanın Mumbai bölgəsində yaşayan Anmol Rodrigues adlı hindli qadın 2 aylıq olarkən qız olaraq dünyaya gəldiyi üçün atası tərəfindən xlor hücumuna məruz qalıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, qadın qonşuları tərəfindən xəstəxanaya yerləşdirilərək 5 il müddətində xəstəxanada həkimlərin nəzarəti altında qalıb. Yaraları sağalmağa başladıqda isə uşaq evinə yerləşdirilib. Yanmış bir üzlə yaşamağa məcbur olan Anmol bunun çox qorxunc olduğunu bildirib. Heç kim ondan nifrət etməsə də, ilk gördüklərində qorxurdular. Buna baxmayaraq Anmol burada özünə bir neçə dost qazana bilib və zaman keçdikcə özünü olduğu kimi qəbul edib.

Universiteti bitirdikdən sonra onun kimi olan qadınlara dəstək olmaq və işlə təmin etmək məqsədilə qadın liderlərlə əlaqə yaradaraq bir vəqf qurub. Gənc qadın özü kimi olan qadınları həyata qaytarmağı və onlara ümid olmağı qarşısına məqsəd qoyuq.

Moda həvəskarı olan Anmol modellikllə də məşğul olur.

http://metbuat-az.com/news/1103429/heyatlari-boyu-...



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.