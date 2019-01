2033-cü ildən gəldiyini iddia edən zaman səyahətçisi yad planetlilərin sübut olunacağı vaxtı dedi

2033-cü ildən gəldiyi deyərək gələcəkdə baş verəcək hadisləri bir-bir sayan zaman səyahətçisinin iddiaları ağılları qarışdırıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, iddialarını səs yazısı yolu ilə insanlara çatdıran zaman səyahətçisi özünə dair heç bir görüntü yayımlamayıb. Bir çox insan onun bu iddialarını inandırıcı qəbul etməyib. Bir neçə insan isə həqiqət ola biləcəyinə inanıb.

Zaman səyahətçisinin iddialarının olduğu səs yazısı bir video platformasında yayımlanıb. Səyahətçi özünün də təcrübə etdiyi səyahət texnologiyasının 2028-ci ildə bütün insanlığa açıqlanacağı bildirilib.

Bundan başqa zaman səyahətçisi 2028-ci ildə yad planetlilərin varlığının sübut olunacağını da iddia edərək ağılları qarışdıran açıqlamalar edib.

http://metbuat-az.com/news/1103429/heyatlari-boyu-...



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.