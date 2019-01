“Azərenerji” ASC istehsalı 3,4%, ixracı 14,2 % artırıb - FOTO

İyul ayında elektrik enerji sistemində yaranan böhran səbəbindən Prezident İlham Əliyev tərəfindən yaradılan Dövlət Komissiyasının yekun rəyindən sonra həyata keçirilən islahatlarvə “Ölkə enerjisistemində yaranmış kritik vəziyyətin aradan qaldırılması məqsədi ilə hazırlanmış reabilitasiya üzrə Tədbirlər Planı”na uyğun olaraq görülən işlər nəticəsində “Azərenerji” ASC tərəfindən ciddi irəliləyişlər əldə edilməkdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, görülən işlərin nəticəsi olaraq 2017-ci il ilə müqayisədə 2018-ci ildəelektrik enerjisinin illik istehsalı 22.52 milyard kvts və ya 3.4 % artıb.

Azərbaycan Respublikasından Rusiya, Gürcüstan, İran və Türkiyəyə ixrac olunan elektrik enerjisi 2017-ci il ilə müqayisədə, 2018-ci ildə 175 milyon kvts və ya 14.2 % artıb.

