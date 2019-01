Gürcüstanda bir ay ərzində 6 nəfər “donuz qripi”ndən ölüb.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, bu müddət ərzində ümumilikdə 144 yoluxma faktı qeydə alınıb.

Qeyd olunub ki, ölkədə donuz qripi ilə yoluxmalarda son dövrlər daha çox kəskinləşmə faktları qeydə alınıb. Eyni zamanda bunun epidemiyaya çevrilməsi təhlükəsinin olmadığı deyilir.

