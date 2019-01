Çinin cənub-qərbində rixter cədvəli ilə 5,3 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az-ın xarici KİV-lərə istinadən məlumatına görə, yeraltı təkanlar nəticəsində 270-dən çox ailənin yaşadığı 700-ə yaxın ev ziyan görüb.

Zəlzələ nəticəsində azı 774 nəfər xəsarət alıb.

Sakinlər təhlükəsiz rayonlara köçürülür.

