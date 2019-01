Acundan boşanan Şeymadan bikinili paylaşım - FOTOLAR

Bir müüdət əvvəl aparıcı və prodüser Acun İlıcalıdan boşanan Şeym Subaşı paylaşımları ilə təəccübləndirməyə davam edir.



Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Şeyma bu dəfə də cəsarətli fotoları ilə izləyicilərin müzakirə obyektinə çevrilib.



Bikinili şəkillərini sosial şəbəkə istifadəçilərinin ixtiyarına verən Subaşı minlərlə "like" toplayıb. İzləyicilərdən biri "Bədənin həqiqətən gözəldir" şərhini yazıb.



Qeyd edək ki, 14 aylıq evlilikdən sonra Acun və Şeyma ötən ilin noyabrında ayrılıblar.









