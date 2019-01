“Xəzər” TV-də yayımlanan “Hər şey daxil” verilişinin aparıcısı prodüser Tarix Əliyev yaşadığı binada qazın verilməməsindən şikayətlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tolik bunları deyib:

“Mən də insanam soyuqdan yata bilmirəm. Çox xahiş edirəm, imkan dairəsində binamıza qazı tez bir zamanda verin” sözlərini deyən aparıcı bir xeyli gileylənib.

Türkiyədə məşhur serialların yayımı dayandırıldı - SİYAHI



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.