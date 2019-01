Tovuzda bayram günlərində silsilə oğurluqlar qeydə alınıb

Metbuat.az xəbər verir ki, naməlum şəxslər evlərə qanunsuz daxil olaraq vətəndaşlara maddi ziyan vurublar.

Daha ətraflı videoda:

