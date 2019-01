Parlamentdə ilin ilk iclası fevralın 1-də keçiriləcək

Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk plenar iclası fevralın 1-də keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsinə əsasən, yaz sessiyası fevralın 1-də başlayır və mayın 31-dək davam edir.

Əgər fevralın 1-i istirahət, səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram gününə düşərsə, sessiya bu gündən sonra gələn birinci iş günü öz işinə başlayır.

Qeyd edək ki, deputatlar yanvar ayının 1-dən tətilə çıxıblar, tətil ayın 15-də bitəcək. Həmin tarixdən etibarən isə parlament komitələrinin iclasları başlayır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.