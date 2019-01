Günün qoroskopu - Başladığınız işi bitirin

Metbuat.az günün qoroskopunu təqdim edir:

Qoç - şübhəli davranmayın, ətrafınızdakı insanlardan bədgüman olmayın. Enerji tonusu yüksək səviyyədədir. Effektiv və məhsuldar şəkildə çalışın. Cari işlərlə məşğul olun. Fikrinizi başqa işlərə yönəltməyin, mübahisələrə qarışmayın. Yaşam dinamik və maraqlıdır. Sizinlə bağlı dəyişikliklər prosesində ən önəmli zamanlardan biridir. Mühüm danışıq, müzakirə və sövdələşməni təxirə salmayın. Gələcəklə bağlı planlar qurun. Günün ikinci yarısında nə isə dəyişəcək və bu, yeniliklərin ilkin mərhələsidir. Məqsədə doğru sürətlə hərəkət etmək üçün qarşılıqlı münasibətlərin yeni sxemini qurmaq, sıx bağlı olduğunuz insan qarşısındakı öhdəliklər və vədləri yerinə yetirmək gərəkdir.

Buğa - qayğılar, problemlər, çətinliklərin artdığı bir zamandır. Ruhdan düşməyin, geri çəkilməyin. Mühüm məsələləri nəzərdən keçirin, ümumi planı tərəfdaşlarla müzakirə edin, yeni layihənin büdcəsini hesablayın. Şəxsi münasibətlərdə mütləq şəkildə fon gərginliyini nəzərə alın, emosiyalarınıza hakim olun, aqressiv və sərt davranmayın. Maddi durumun möhkəmləndirilməsi və yaxşılaşdırılmasında aktiv olun. Problemi əvvəlcədən görməyə çalışın, maneələri aradan qaldırmaq üçün gərəkli hər şeyi edin. Bu gün qohumlarla əmlak, maliyyə yardımı, miras və mövqeləri zəif olan yaxınlarınıza yardım məsələlərini müzakirə etmək olar. Mühüm məsələdə pay iştirakı məsələsi gündəmə gələ bilər.

Əkizlər - böyük potensialı olan gündür. Sizin üçün, gerçəkdən də, mühüm olan işlə məşğul olun. Passiv davransanız, təşəbbüsünüz kökündəcə məhv ediləcək. İşdə rəhbərliyin dəstəyini almağa çalışın. Tərəfdaşla söhbət zamanı ciddi məsələni müzakirə edin. Ev işləri və ailə qayğılarını unutmasanız da, işi ön plana çıxarın, karyera məsələlərini qulaqardına vurmayın. Problemlər zəif yerlərinizi aşkarlayacaq. Onların aradan qaldırılması isə mövqelərinizi möhkəmlədəcək, kollektivdəki münasibətlər də durumunuzu yaxşılaşdıracaq. Hadisələrin mərkəzindəsiniz. Başladığınız işi bitirin və yetərli nəticə əldə etməyə çalışın.

Xərçəng - mürəkkəb situasiyalar yaransa da, uğur qazana bilərsiniz. Ehtiyatlı davranın, çalışdığınız insanlar və ya mühitin müqavimətini hiss etsəniz, sərt olmayın. Planlar və orientirlərdə dəyişiliklərə ehtiyac var. Gələcək hələ qeyri-müəyyən olduğundan nəyisə yeniləmək, gərginliyi azaltmağa ehtiyac var. Kollektivdə hərəkət çoxdur. Yerdəyişmələr, yeni xəbərlər olacaq. Maraqlarınızı təmin edin. Fikriniz başqa işlərə yayınmasın. Ətalətli olsanız, vaxtınızı gözləntidə keçirsəniz, rəqibə uduzacaq, şansı əldən verəcəksiniz. Oyun qaydalarına riayət edin, öhdəlikləri yerinə yetirin. Vədlərə əməl edin.

Şir - ailədə münaqişə yaranmaması üçün sərt olmayın. Həssas və sayıq olun. Köhnə əşyalar və gərəksiz əlaqələrdən qurtulun. Kritik dövrdür. Qəfil informasiya alsanız, qarşınıza mühüm məlumat və ya xəbər verən insan çıxarsa, duruma ciddi yanaşın. Fəaliyyət sahəsində orientirlərin dəyişməsi və yeni seçim dövrüdür. Səbr kasasını daşıran damlaya çevriləcək hadisənin baş verməsi və tərəddüdlərinizin qətiyyətli addımla əvəzlənməsi istisna deyil. Bununla belə, əvvəlki mövqelərə qayıdış imkanlarını qoruyun, "körpüləri yandırmayın". Bir orientiri başqası ilə əvəzləmək əvəzinə müxtəlif variantlardan yararlanın, kombinasiyalara əl atın.

Qız - qarşınızda konkret məqsəd varsa, plana uyğun hərəkət edin. İradəli, qətiyyətli, inadkar olun. Dürüst kursla irəliləməyinizi təsdiqləyəcək amillər gərəkdir. Peşəkarlıq, situasiyaya nəzarəti nümayiş etdirin. İşdə rəhbərliklə danışığa yaxşı hazırlaşın. Hadisələrə aktiv müdaxiləyə hazırlaşın. Əks təqdirdə sizi olaylara zorla çəkəcəklər. Ətrafınızdakı insanların aktivliyinin planlarınıza müdaxilə etdiyi situasiyalarda diqqətli olun. Başqalarının iddiaları və iradları diqqət mərkəzinizdə olan nəsnələri yaxşı dəyərləndirməyə imkan verəcək. Günün mühüm süjetləri birmənalı deyil.

Tərəzi - səhər saatlarından etibarən işlərinizdə aktivləşmə başlayacaq. Vurnuxmayın, təlaşa qapılmayın. Adi iş rejimində çalışın. Resurs və imkanların qıtlığı yarana bilər. Pul itkisi, orqanizmin homeostazının pozulması riski var. Qərarlar düşünülmüş olmalı, sadəcə konkret situasiyalara yox, yaşamın indiki dönəminə təsir etməlidir. Fiziki işdə fayda var. Əhvalınız və işlərin effektivliyi günün ikinci yarısında dəyişəcək. Təşəbbüskar olun, toplantı və müzakirələrə qatılın. Daxili etiraza konstruktiv çıxış yolu verilməlidir. Hadisələrin inkişaf istiqamətini bəlirləyin. Bunun üçün nə isə etməli və ya nədənsə boyun qaçırmalısınız. İrəliləyiş problemlərin dəf olunması ilə bağlıdır.

Əqrəb - daha bir məsuliyyətli, qarışıq və çətin gündür. İşlər artır. Sizə əlavə tapşırıqlar verilə bilər. Öz işlərinizi görməklə yanaşı, həmkarlarınızdan birinə verilmiş tapşırığı da yerinə yetirməli olacaqsınız. İşdə rəhbərliyin tələbkarlığı artır. Ailədə əsəbi vəziyyət yarana bilər. Amma emosional olmayın. Çətinliklər münasibətləri daha da möhkəmləndirə bilər. Çətin vəziyyətdən asanlıqla çıxmaq mümkündür - bir şərtlə ki, problemlərin həllində aktiv olasınız. Ünsiyyət çevrənizdə dəyişikliklər katalizatoru olun. Maraqların dəyişməsi, yeni ideyaların yaranması ehtimalı var. İdeyaları ciddi şəkildə təhlil edin. Situsiyada müsbət dəyişikliklər yaradacağına şübhə etmədiyiniz ideyanı reallaşdırmağa tələsməyin.

Oxatan - böyük ambisiyalar yetərli enerji tonusu ilə təmin olunmayın. Proses istədiyiniz qədər sürətli deyil. Amma unutmayın ki, məhz indi perspektivə çalışırsınız. Sizdə mövqelərinizin möhkəmlənməsi təəssüratı yarada biləcək işləri dərhal gerçəkləşdirməyə başlayın. Günün ikinci yarısında hadisələr intensivləşəcək. Vaxt çatışmazlığı hissi yarana bilər. Bütün tələb və sifarişləri yerinə yetirmək mümkün deyil. Əlverişli və yararsız təlkiflər alacaqsınız. Münasibətlərə xələl dəyməsin deyə, belə təkliflərə məntiqi cavablar verin. Problemin orijinal həllini tapın, gözləntini azaldın. Cavabı olmayan sualları təkrarlamayın.

Oğlaq - uzunmüddətli anlaşma və ya sazişə nail olmaq, sövdələşməni yekunlaşdırmaq, çətin işə başlamaq olar. Qarışıq situasiyalarda peşəkarlığınızı nümayiş etdirin. Yaşamınızın bəlli sahəsində təmizlik işləri aparın, situasiyanı qaydaya salın. İrəliyə doğru hərəkətinizi əngəlləyən yükə çevrilmiş nəsnədən qurtulun. Sakit və rahat çalışmağa, nəfəs almağa can atın. İfrat, neqativ emosiyalara mübtəla olmayın. Rəqabət münasibətlərində hisslər tarıma çəkiləcək. Unutmayın ki, indi sözlə iş uyğun gəlməyə bilər. Situasiyadan maksimum bəhrələnmək üçün bütün alternativ variantları nəzərdən keçirin, şərtlərlə şəraitin dəyişməsinə operativ reaksiya verin.

Dolça - fəaliyyətinizi diqqətlə planlaşdırın. Əlavə işlər və sifarişlər gərgin iş rejimində orqanizminiz üçün ciddi problemlər yarada bilər. Perspektivləri nəzərdən qaçırmamaq şərtilə aramla çalışın, fəaliyyətinizin effektivlik səviyyəsini artırın. Sifarişi vaxtında yerinə yetirmək üçün maksimum səy göstərin. Bu gün qohumlarla əmlak, maliyyə dəstəyi, miras və yaxınlarınıza yardımlarla bağlı məsələləri müzakirə etmək olar. Borc verməyə tələsməyin. Rəğbət bəslədiyiniz insanla münasibətləriniz daha sıx və aktiv ola bilər. Günün ikinci yarısında başqasının maraq dairəsinə kobud müdaxilə etməyin. İntriqa və ya ikibaşlı situasiyanın "hədəf"inə çevrilməyin.

Balıqlar - vaxtınızı yeni layihələrə sərf etməyin, sifraiş verməyin, sizin üçün nou-hau olan ideyalarla eksperimentlər aparmayın. Hansısa istiqamətdə yersiz tələskənliyə yol verdiyinizi anlayacaqsınız. Nə qədər ki, gec deyil - məhsuldar olmayan istiqamətdə vəsait sərfini dayandırın. Müstəqil çalışın, yarımçıq işləri başa vurun.Köhnə əşyalardan və aktuallığını itirmiş əlaqələrdən qurtulun. Eyni zamanda, bəzi münasibətlərin bərpasına ehtiyac var. Borcların qaytarılması, vədlərin yerinə yetirilməsi aktuallaşır. Yardım gözləyənə dəstək olun. Şəxsi münasibətlərdə nə istədiyinizi müəyyənləşdirin. Arzu və xəyallarınızı əlçatan formaya salın. Ünsiyyət asan olmayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.