Yeriyən avtomobillər gəlir - Məşhur avtomobil şirkətindən YENİLİK

Məşhur avtomobil firması olan “Hyundai” yeriyən avtomobillər istehsal edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, “Hyundai Elevate” adlanan yeriyən avtomobil modelinin gələn həftə təqdim olunacağı bildirilir. Avtomobili istehsal etməkdə məqsəd digər avtomobillərin gedə bilmədiyi yolları keçmək olub. Bu səbəblə, məşhur Şimali Koreyalı avtomobil şirkəti belə addım atıb.

“Hyundai Elevate”də elektriklə çalışan avtomobillərin və robotların gücü birləşdirilib. Uzun ayaqları və kiçik təkərləri olan bu avtomobil istənilən ərazidən keçə biləcək.

Şirkət yeriyən avtomobilin konsepsiyasını yanvar ayının 7-də keçirilməsi planlaşdırılan mətbuat konfransında mediaya təqdim edəcək. Yanvarın 11-də isə avtomobilin işə salınması gözlənilir.

