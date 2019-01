Cənubi Çin dənizində Çin bayrağı altında üzən yük gəmisi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, qəza nəticəsində gəminin 3 nəfər heyət üzvünün itkin düşdüyü bildirilir. Məlumata görə, 8 nəfəri isə xilas etmək mümkün olub.

Bölgədə itkin düşənlərin axtarışları davam edir. Bunun üçün 13 patrul kateri cəlb olunub.

Sıx dumanla əlaqədar axtarış işlərinin çətinləşdiyi qeyd edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.