Türkiyədə evlilik verilişinə qatılan və hər zaman İnsragram hesabından paylaşdığı cəsur pozları ilə gündəmə gələn Nazın sevgilisi ortaya çıxıb?

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin şəkili Naz öz sosial media hesabından izləyiciləri ilə paylaşıb.

Naz şəkilə “sevgilim” sözünü də əlavə edib.



Qeyd edək ki, Naz bundan əvvəl bədəninə etdirdiyi döymə ilə gündəmə gəlib.

O İnstagramın ən cazibədar qadınıdır - Emily Ratajkovski



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.