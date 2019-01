Dünyanın taleyini dəyişə biləcək YENİ KƏŞF - Zəlzələni öncədən təyin etmək olacaq

ABŞ-da zəlzələnin baş verəcəyini öncədən xəbər verən tədbiq hazırlanıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla bildirir ki, yeni tədbiq ilk olaraq dünyanın seysmoaktiv bölgələrindən biri olan Los-Anceles sakinləri üçün hazırlanıb.

Şəhər valisi Eric Garcettinin dəstəyi ilə ABŞ Geoloji Araşdırmalar Mərkəzi tərəfindən hazırlanan “ShakeAlertLA” adlı tədbiq zəlzələ baş vermədən saniyələr öncə əhaliyə xəbərdarlıq edəcək. Nəticədə minlərlər insanın həyatını xilas etmək mümkün olacaq. Tədbiq 5 baldan böyük baş verəcək zəlzələ barəsində xəbərdarlıq edəcək.

Qeyd edək ki, yeni tədbiq hazırda test mərhələsindədir.

