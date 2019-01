"Azad Azərbaycan" Teleradio və Yayım Şirkəti və “İlk Media”nın birgə istehsalı olan “Bombaltı” bu ilin mart ayından etibarən kinoteatrlarda izləyiciləri ilə görüşəcək.

Metbuat.az bildirir ki , bu haqda İlkin Həsəni öz sosial media hesabından yazaraq xəbər verib.

Qeyd edək ki, aparıcı və aktyor olan İlkin Həsəni Kənan MM-ə söz ataraq deyib “rejissorluq və aktyorluq master-klassı keçəcək bir iş gəlir”

Filmin ilk görüntülərini sizə təqdim edirik:

