Telefonuna gələn mesaja TIKLADI - Bankdakı pulları belə OĞURLANDI

Telefonuna gələn mesaja daxil oldu, 9 min manatdan çox pulu oğurlandı.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə Türkiyənin Diyarbakır şəhərində baş verib. 7 ay əvvəl Musa Ayşin adlı vətəndaşın telefonuna mesaj gəlib. Mesajda bankın müştəriyə 164 manat borcunun olduğu, göndərilən linkə daxil olarsa, onun qaytarılacağı qeyd edilib. Dərhal linkə tıklayan müştəri daxil olduğu saytda bank məlumatlarını yazıb. Qeydiyyatdan sonra sayt bağlanıb və linkə bir də daxil ola bilməyib.

Hadisədən qısa müddət sonra Musanın bankdakı 9 min manatdan çox pulu hesabından silnib. Aldadıldılan müştəri bununla bağlı bankı şikayət edib.

Məlumat üçün bildirək ki, telefonunuza gələn bu cür mesajlara tıklayan zaman 2 dəfə düşünün. Dəqiqləşdirilməmiş bu tip mesajlar haker hücumları ola bilər.

Bakıda 6-7 manata ƏT SATILIR - AQTA-dan bununla bağlı AÇIQLAMA – TIKLAYIN!



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.