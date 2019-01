Dünyanın ən məşhur kriptovalyutası olan bitkoin bahalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kriptovalyutanın qiyməti 5 yanvar saat 13:28-də 3865 dollar təşkil edib. Bitkoinin qiyməti ötən saatlarla müqayisədə 0.6% bahalaşıb.

Qeyd edək ki, kriptovalyuta bazarının kapitallaşması hazırda 207 milyard dollar təşkil edir və bunun 54% faizi bitkoinin payına düşür.

