Hindistanın cənub-qərbindəki Kerala ştatında iki partlayış törədilib.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, iki rəqib partiyadan olan siyasətçilərin evinə partlayıcı qurğu atılıb.

Partlayışlardan biri Hindistan Kommunist Partiyasından olan millət vəkili, digəri isə hakim “Bharatiya Canata” partiyasının üzvünün evində baş verib.

Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb, araşdırma aparılır.

