ABŞ-ın Kaliforniya ştatında baş verən atışma nəticəsində 3 nəfər həyatını itirib, 4 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az-ın xarici KİV-lərə istinadən məlumatına görə, hadisə boulinq zalında baş verib.

Şahidlərin ifadəsinə görə, atışmadan əvvəl əyləncə mərkəzində mübahisə baş verib. Hazırda atışma ilə bağlı araşdırma aparılır.

Sübhan / METBUAT.az

