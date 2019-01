Dünya çempionu "Bavariya"da - 35 milyon avroya

"Ştutqart"ın müdafiəçisi Bencamen Pavarın "Bavariya"ya keçidi yaxın 1-2 gün içində açıqlana bilər.

Metbuat.az-ın "L`Equipe" nəşrinə istinadən yaydığı xəbərə görə, artıq tərəflər arasında demək olar ki, bütün detallar müzakirə olunub. Münhen təmsilçisi Fransa millisinin üzvü üçün tələb olunan 35 milyon avronu ödəməyə razıdır.

Bununla yanaşı, Pavarın "Bavariya" ilə müqavilə bağlayıb, mövsümün sonunadək "Ştutqart"da icarə əsasında oynaması da istisna olunmur.

Qeyd edək ki, Pavar Fransa millisinin heyətində ötən ilin yayında Rusiyada keçirilən dünya çempionatında qalib olub.

