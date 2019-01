Fransada “sarı jilet”lər aksiyasının səkkizinci mərhələsi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Paris şəhər meriyası qarşısından başlayan aksiyanın iştirakçıları Milli Assambleyadan keçərək, Yelisey çölləri prospektinə toplaşıb. Ölkə üzrə 4 min polisin səfərbər olunduğu bildirilir.

Etiraz aksiyaçılarının prezident Emmanuel Makrona ünvanladıqları açıq məktub hökumət tərəfindən sərt qarşılanıb. Onlar aksiya iştirakçılarını hakimiyyəti devirmək istəməkdə mühakimə ediblər. Polisə qəti tədbirlər görmək və əyalətlərdə əsas avtobanlarda toplaşan etiraz aksiyaçılarını dağıtmaq tapşırılıb.

Yanvarın ikinci yarısında aksiyaçıların tələbləri ilə bağlı milli debatların başlayacağı bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.