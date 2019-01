Bakıda kafedə bıçaqlanma olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsində baş verib.

Qəsəbə sakini, 1983-cü il təvəllüdlü Xəlilov İlham Bayram oğlu bədəninin kəsilmiş-deşilmiş yarası ilə 3 saylı şəhər Klinik Xəstəxanasına gətirilib.

Yaralı polisə bildirib ki, guya evlərində yıxılaraq xəsarət alıb.

